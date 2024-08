CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Vormittag ein

Kurs der CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,72 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,72 EUR ab. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,48 EUR ein. Bei 32,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.361 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,02 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,94 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 317,68 Mio. EUR eingefahren.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2024 aus.

