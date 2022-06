CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Freitagmittag zu

Die Aktie legte um 03.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 38,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 38,62 EUR. Bei 37,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 48.811 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 300,90 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 372,85 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der CANCOM SE-Aktie angepasst

CANCOM- und Bechtle-Aktien werden von Kaufempfehlung angetrieben

CANCOM-Aktie trotzdem in Rot: CANCOM verdient trotz Lieferproblemen mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE