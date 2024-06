CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 30,98 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,12 EUR. Bisher wurden heute 12.668 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,46 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Kursverlust von 31,38 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,84 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,69 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

