CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 32,88 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 32,88 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,96 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,90 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.398 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 33,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,34 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,44 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,69 Prozent auf 440,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

