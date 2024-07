CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:03 Uhr 0,9 Prozent. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 33,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 33,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.884 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,58 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,69 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,44 EUR an.

Am 14.05.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

