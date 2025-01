CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,42 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,42 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,42 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,42 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 358 Aktien.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 45,18 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,994 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 12.11.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je Aktie aus.

