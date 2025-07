CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 26,80 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 26,80 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.552 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,82 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 410,55 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 440,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

