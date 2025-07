CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 26,75 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 26,75 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.948 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 27,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 20,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,20 EUR je Aktie.

