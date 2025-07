CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Freitagvormittag

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,15 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 191 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 25,23 Prozent zulegen. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 440,60 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

