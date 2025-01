CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Dienstagvormittag zu

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,86 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,86 EUR zu. Bei 23,86 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 616 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,06 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,994 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je CANCOM SE-Aktie.

