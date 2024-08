CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Kursplus

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,60 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 29,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,60 EUR. Mit einem Wert von 29,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 787 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. 14,86 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,18 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 440,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je CANCOM SE-Aktie.

