CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 23,80 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 23,80 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.507 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 42,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 12,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,994 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 422,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

