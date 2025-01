CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 23,12 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 23,12 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,08 EUR ab. Bei 23,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.647 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 47,06 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 8,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,994 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,24 EUR im Jahr 2024 aus.

