CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,90 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.110 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2024 bei 33,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

