CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Vormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,85 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 27,85 EUR. Bei 27,85 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 833 CANCOM SE-Aktien.

Am 24.07.2024 markierte das Papier bei 33,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,01 Prozent hinzugewinnen. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 31,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 440,60 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

