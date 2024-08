CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag in Grün

CANCOM SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,60 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 30,60 EUR. Bei 30,74 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.389 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,52 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,94 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

