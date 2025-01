CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der CANCOM SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:41 Uhr 1,5 Prozent. Bei 23,62 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,28 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.930 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je CANCOM SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

