CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 31,74 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 31,74 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,28 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.135 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 32,98 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 49,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,44 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

