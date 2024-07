CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,30 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 32,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,32 EUR. Zuletzt wechselten 11.316 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 34,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,64 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen