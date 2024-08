CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 30,42 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 30,42 EUR abwärts. Bei 30,42 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 675 Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 11,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 43,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,94 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 329,35 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

