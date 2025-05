CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 29,15 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,15 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.161 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit Abgaben von 27,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 31.03.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,38 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 479,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

