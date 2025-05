ROUNDUP: US-Wirtschaftsbosse bei Trumps Besuch in Riad

RIAD (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump nimmt zu Beginn seines Besuchs in Saudi-Arabien an einem Mittagessen mit rund 250 Regierungsvertretern und prominenten Geschäftsleuten aus beiden Ländern teil. Darunter sind nach Angaben des Weißen Hauses Tech-Unternehmer Elon Musk sowie Stephen Schwarzman vom Finanzinvestor Blackstone und der Chef des US-Finanzriesen Blackrock, Larry Fink.

Mit Sam Altman und Andy Jassy sind unter anderem auch der Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI und der Vorstandsvorsitzende des Online-Händlers Amazon dabei. Top-Führungskräfte der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), des Computerherstellers IBM und des Chipkonzerns NVIDIA standen ebenfalls auf der Teilnehmerliste im königlichen Palast. Dort wurde Trump an der Seite von Kronprinz Mohammed bin Salman mit militärischen Ehren empfangen.

Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF stellte vor Trumps Besuch ein neues Unternehmen für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) vor. Vorsitz in der Firma namens Humain hat der Kronprinz selbst. Das Königreich will nach eigener Aussage damit im KI-Markt künftig weltweit mitmischen.

Auch der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, Gianni Infantino, sollte an dem Mittagessen teilnehmen. Die Fußball-WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgerichtet.

Investorenkonferenz als weiterer Programmpunkt

Trumps mehrtägige Reise dürfte sich trotz des Gaza-Kriegs und anderer Konflikte in der Region vor allem um Geschäfte und Investitionen drehen. Der US-Präsident wird Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen.

Am Nachmittag sollte Trump in Riad an einer Investorenkonferenz teilnehmen. Der saudische Investitionsminister Chalid bin Abdulasis eröffnete diese parallel zu Trumps Ankunft in der saudischen Hauptstadt. Er pries dabei die stabile Wirtschaft und die "robusten finanziellen Reserven" seines Landes an./jac/DP/jha