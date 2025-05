CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 29,15 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 1,0 Prozent auf 29,15 EUR ab. Bei 29,15 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.587 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,20 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 31.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 479,68 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 459,87 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

