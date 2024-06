CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 32,12 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,12 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.471 CANCOM SE-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,44 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,69 Prozent auf 440,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,43 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

