CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Donnerstagnachmittag ab

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 24,24 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.410 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,60 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte CANCOM SE am 10.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Bildquellen: Cancom SE