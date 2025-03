CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 25,90 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.795 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,83 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 31.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

