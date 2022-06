CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag nordwärts

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 34,18 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 34,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,28 EUR. Bisher wurden heute 2.107 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 64,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,94 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 62,80 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 300,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 372,85 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE