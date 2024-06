CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 31,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 31,12 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.881 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 32,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,98 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,68 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

