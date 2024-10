CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 26,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 26,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,44 EUR. Bisher wurden heute 25.917 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 19,95 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 394,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 329,35 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

