CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 23,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,66 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,50 EUR. Bei 23,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.686 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,70 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,994 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker