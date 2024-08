CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Vormittag ausgebremst

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 27,58 EUR ab.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,30 EUR aus. Bei 27,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 13.211 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 22,92 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,50 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,35 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Am 13.11.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2024 aus.

