CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gesucht

17.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 27,66 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 27,66 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 27,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,66 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 141 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 18,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 30,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025. Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

