CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Vormittag ein

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,14 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,14 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,10 EUR. Bei 25,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.071 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 15,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

