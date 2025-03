CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 28,22 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 28,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,22 EUR. Bei 28,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.360 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 20,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Mit Abgaben von 24,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,00 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 415,83 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

