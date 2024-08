CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag kaum verändert

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 28,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,54 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 28,50 EUR. Bei 28,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 568 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,30 EUR.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus