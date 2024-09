CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

CANCOM SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 28,72 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 28,72 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,86 EUR zu. Mit einem Wert von 28,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.494 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 35,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.08.2024. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

