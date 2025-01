CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 24,62 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,62 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 24,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.600 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,994 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je CANCOM SE-Aktie.

