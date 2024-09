CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Freitagnachmittag ein

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 28,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 28,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 12.750 Stück.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,37 EUR je Aktie belaufen.

