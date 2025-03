CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 27,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,9 Prozent auf 27,70 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,22 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,74 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.619 Stück gehandelt.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 18,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte CANCOM SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

