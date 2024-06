CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 31,36 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 31,36 EUR. Bei 31,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 24.341 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. 5,17 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 32,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

