CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 32,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 32,14 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 32,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.471 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,61 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 37,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen