CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gesucht

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,75 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,75 EUR nach oben. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 341 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,98 Prozent hinzugewinnen. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Mit Abgaben von 20,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je CANCOM SE-Aktie.

