CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 26,00 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.179 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Mit einem Kursverlust von 18,38 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

