CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 26,00 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,00 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,00 EUR nach. Mit einem Wert von 26,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.620 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 27,54 Prozent zulegen. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 22,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

