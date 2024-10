CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 25,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.259 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag