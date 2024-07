CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 33,08 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 33,08 EUR nach. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 32,82 EUR. Bei 33,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.889 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 55,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

