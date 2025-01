CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag mit Aufschlag

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 24,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 24,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,66 EUR. Mit einem Wert von 24,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 55.551 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 28,24 Prozent niedriger. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 14,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,994 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

