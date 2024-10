CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 25,36 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,36 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 25,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.987 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,17 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

