CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 25,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,30 EUR. Bei 25,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 342 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 34,39 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je CANCOM SE-Aktie.

