CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Montagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 28,28 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 28,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 28,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.123 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 20,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 24,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,30 EUR aus.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je CANCOM SE-Aktie.

